Дефицит бюджета США за 5 месяцев финансового года вырос на 38%

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 9,3%, достигнув 296,424 млрд долларов по сравнению с 271,126 млрд долларов годом ранее. При этом расходы повысились на 6,4% и составили 603,441 млрд долларов, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был на уровне 567,401 млрд долларов.
За первые пять месяцев 2025 финансового года, начавшегося 1 октября, дефицит бюджета США увеличился на 38,5% в годовом выражении, приблизившись к рекордному значению в 1,147 трлн долларов.
Объем доходов за этот период увеличился на 2% и составил 1,893 трлн долларов. В то же время расходы выросли на 13,2%, достигнув 3,039 трлн доллвров. Оба этих показателя оказались на максимальных значениях за всю историю наблюдений.
Процентные выплаты по государственному долгу с начала текущего финансового года выросли около на 10%, достигнув 478 млрд долларов. Расходы на социальное обеспечение также увеличились на 8%, составив 663 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета США по итогам 2024 финансового года, завершившегося 30 сентября, составил 1,83 трлн долларов, что на 8% больше, чем годом ранее.
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