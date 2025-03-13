Дефицит бюджета США за 5 месяцев финансового года вырос на 38%

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 9,3%, достигнув 296,424 млрд долларов по сравнению с 271,126 млрд долларов годом ранее. При этом расходы повысились на 6,4% и составили 603,441 млрд долларов, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был на уровне 567,401 млрд долларов.