«Татнефть» в 2024 году нарастила прибыль по МСФО на 6,3%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2024 году выросла на 6,3% и составила 306,14 млрд рублей, сообщила компания.
Выручка увеличилась почти на 28%, до 2,03 трлн рублей. Операционная прибыль выросла на 13%, до 403 млрд рублей, доналоговая прибыль — на 15%, до 421,1 млрд рублей.
«Татнефть» входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер «Татнефти» — Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 50% акций.