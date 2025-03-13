Число бронирования отелей в России за год выросло на 8%

«По состоянию на 10 марта, с 1 января мы фиксируем рост числа бронирований коллективных средств размещения в целом по России на 8,2%», — сказал Уманский.
В региональном разрезе явно выделяются и показывают результаты выше среднего Нижегородская область (рост более чем 12%), Татарстан (на 12,4%), Крым (более 20%) Калининградская (21%), Мурманская (10%), Тверская области (24%), добавил президент РСТ.
Он уточнил, что также зафиксирован рост спроса туристов к отелям Кубани. «Краснодарский край, который несмотря на все произошедшие там события, все равно показывает рост: по нашим данным — 2,6%, но он сильно меньше общего показателя по стране», — указал президент РСТ.
В пресс-службе союза РИА Новости пояснили, что речь идет о бронированиях отелей на весь период 2025 года.