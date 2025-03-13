Число бронирования отелей в России за год выросло на 8%

Он уточнил, что также зафиксирован рост спроса туристов к отелям Кубани. «Краснодарский край, который несмотря на все произошедшие там события, все равно показывает рост: по нашим данным — 2,6%, но он сильно меньше общего показателя по стране», — указал президент РСТ.