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Число бронирования отелей в России за год выросло на 8%

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рост числа бронирований коллективных средств размещения в России на текущий год, произведённых с начала года, составляет 8,2%, а наибольший прирост (более 20%) показали Тверская, Калининградская области, а также Крым, сообщил на пленарной сессии выставки-форума «Интурмаркет» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Источник: Nik Lanús/CC0

«По состоянию на 10 марта, с 1 января мы фиксируем рост числа бронирований коллективных средств размещения в целом по России на 8,2%», — сказал Уманский.

В региональном разрезе явно выделяются и показывают результаты выше среднего Нижегородская область (рост более чем 12%), Татарстан (на 12,4%), Крым (более 20%) Калининградская (21%), Мурманская (10%), Тверская области (24%), добавил президент РСТ.

Он уточнил, что также зафиксирован рост спроса туристов к отелям Кубани. «Краснодарский край, который несмотря на все произошедшие там события, все равно показывает рост: по нашим данным — 2,6%, но он сильно меньше общего показателя по стране», — указал президент РСТ.

В пресс-службе союза РИА Новости пояснили, что речь идет о бронированиях отелей на весь период 2025 года.