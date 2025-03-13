СМИ: медь может подорожать до 10 тысяч долларов до удара тарифов

«Мы считаем, что ужесточение условий на физическом рынке за пределами США, вероятно, сохранится до мая/июня, временно компенсируя ценовые препятствия, связанные с более масштабными заявлениями США о тарифах», — приводит цитату Citigroup в своей статье Bloomberg.
Этот прогноз Citi отличается от предыдущего, предполагающего, напротив, снижение цены на медь до 8,5 тысячи долларов за тонну во втором квартале. Банк, однако, заявил, что по-прежнему ожидает снижения «как только спрос на импорт меди в США, вызванный тарифами, упадет, что, по нашему мнению, произойдёт по мере приближения к введению тарифов на медь в соответствии с разделом 232».
В последние недели цена на металл выросла после того, как президент Дональд Трамп распорядился провести расследование в отношении импорта меди, что привело к ажиотажному спросу на поставки в США в преддверии любых импортных пошлин, сообщает Bloomberg. По данным агентства, цена на медь на Лондонской бирже металлов достигла максимума с октября.
К 11:14 по шанхайскому времени стоимость меди выросла на 0,3% до 9 797 долларов за тонну, увеличив свой рост в этом году почти до 12%.