СМИ: медь может подорожать до 10 тысяч долларов до удара тарифов

Этот прогноз Citi отличается от предыдущего, предполагающего, напротив, снижение цены на медь до 8,5 тысячи долларов за тонну во втором квартале. Банк, однако, заявил, что по-прежнему ожидает снижения «как только спрос на импорт меди в США, вызванный тарифами, упадет, что, по нашему мнению, произойдёт по мере приближения к введению тарифов на медь в соответствии с разделом 232».