ЦБ: технологии ИИ позволят закрепить технологическое лидерство РФ

«Что касается вопросов работы с искусственным интеллектом, цифровым рублем, я думаю, что все эти технологии позволят нам в дальнейшем закрепить технологическое лидерство, по крайней мере, как я сказал, неотставание, которое мы сегодня имеем», — отметил Чистюхин.