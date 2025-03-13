Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ: технологии ИИ позволят закрепить технологическое лидерство РФ

Банк России сообщал, что разработает инструменты мягкого регулирования для минимизации рисков применения искусственного интеллекта на финансовом рынке.

Источник: Freepik

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой рубль позволят закрепить технологическое лидерство России. Об этом в рамках Российского форума финансового рынка заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Что касается вопросов работы с искусственным интеллектом, цифровым рублем, я думаю, что все эти технологии позволят нам в дальнейшем закрепить технологическое лидерство, по крайней мере, как я сказал, неотставание, которое мы сегодня имеем», — отметил Чистюхин.

В мае 2024 года Банк России сообщал, что разработает инструменты мягкого регулирования для минимизации рисков применения искусственного интеллекта на финансовом рынке.