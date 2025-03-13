ЦБ: технологии ИИ позволят закрепить технологическое лидерство РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой рубль позволят закрепить технологическое лидерство России. Об этом в рамках Российского форума финансового рынка заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
«Что касается вопросов работы с искусственным интеллектом, цифровым рублем, я думаю, что все эти технологии позволят нам в дальнейшем закрепить технологическое лидерство, по крайней мере, как я сказал, неотставание, которое мы сегодня имеем», — отметил Чистюхин.
В мае 2024 года Банк России сообщал, что разработает инструменты мягкого регулирования для минимизации рисков применения искусственного интеллекта на финансовом рынке.