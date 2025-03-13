ЦБ: категория «суперквалов» пока не закреплена в законе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Категория «суперквалифицированных» инвесторов, имеющих возможность инвестировать в криптоактивы, пока не закреплена законодательно, при согласии кабмина нужно будет нести изменения в законодательство. Об этом в рамках «Российского форума финансового рынка» заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
«Такой категории сегодня нет в законодательстве, и мы в письме [кабмину] определили критерии данных “суперквалифицированных” инвесторов. При согласии правительства нужно будет нести изменения в законодательство об этом», — сказал он.