Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ 21 марта рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки

Те данные, которые поступили за месяц, значимо картину не меняют, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России сохранил сигнал, что рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 21 марта, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Российского форума финансового рынка.

«Совет директоров [ЦБ] 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения [ключевой ставки]. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что времени немного прошло», — сказал он.