ЦБ 21 марта рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки

«Совет директоров [ЦБ] 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения [ключевой ставки]. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что времени немного прошло», — сказал он.