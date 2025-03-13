Более 15 тыс. человек обманули недобросовестные застройщики ИЖС в РФ

Есть ряд недобросовестных подрядчиков, которые к профессиональным строительным вопросам не имеют отношения, сказал Якубовский. Сейчас одна из главных проблем — обращения граждан в Татарстане и других субъектах, которые оказались обманутыми застройщиками, отметил он. Стоит задача по недопущению этой проблемы, подчеркнул депутат.