Более 15 тыс. человек обманули недобросовестные застройщики ИЖС в РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. человек обмануты недобросовестными застройщиками в сфере ИЖС в России. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский в ходе «VI Российской строительной недели».
«Порядка 15 тысяч человек сегодня у нас в стране уже обмануты недобросовестными застройщиками в сфере ИЖС. Сегодня они вне правового поля оказываются», — сказал он.
Есть ряд недобросовестных подрядчиков, которые к профессиональным строительным вопросам не имеют отношения, сказал Якубовский. Сейчас одна из главных проблем — обращения граждан в Татарстане и других субъектах, которые оказались обманутыми застройщиками, отметил он. Стоит задача по недопущению этой проблемы, подчеркнул депутат.
«Необходимо объединить хороших, добропорядочных профессионалов, чтобы не создать критическую ситуацию в части обманутых граждан», — добавил член думского комитета по строительству и ЖКХ.
Усилия по поддержке отрасли должны быть комплексными, заключил Якубовский.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что закон об использовании механизма эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве, вступивший в силу 1 марта 2025 года, повысит доверие россиян к ИЖС.