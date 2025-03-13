Bloomberg узнал о просьбе Турции к США из-за санкций против Газпромбанка

Газ из России в Турцию поступает по двум трубопроводам через Черное море: «Голубой поток» и «Турецкий поток». Проектная мощность «Голубого потока», который был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, составляет 16 млрд куб. м в год. Общая протяженность трубопровода — 1213 км. Запущенный в 2020 году «Турецкий поток» обладает общей проектной мощностью 31,5 млрд куб. м в год, его протяженность около 1100 км.