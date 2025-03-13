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Bloomberg: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с «Газпромом» в международных проектах. С таким утверждением выступило в своем материале агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и российских чиновников.

Источник: Reuters

По их сведениям, переговоры между американской и российской сторонами по этому вопросу находятся на начальной стадии. Агентство указывает, что пока нет ясности, кто именно возглавляет переговоры и участвуют ли в них напрямую представители администрации президента США Дональда Трампа.

Совместные американо-российские проекты могут касаться Азиатского и Европейского регионов, указывает Bloomberg.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле заявил, что Европа сможет снова получать дешевый российский газ, если Россия и США договорятся о сотрудничестве в области энергетики.