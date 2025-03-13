Bloomberg: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»

По их сведениям, переговоры между американской и российской сторонами по этому вопросу находятся на начальной стадии. Агентство указывает, что пока нет ясности, кто именно возглавляет переговоры и участвуют ли в них напрямую представители администрации президента США Дональда Трампа.
Совместные американо-российские проекты могут касаться Азиатского и Европейского регионов, указывает Bloomberg.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле заявил, что Европа сможет снова получать дешевый российский газ, если Россия и США договорятся о сотрудничестве в области энергетики.