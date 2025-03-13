Bloomberg: ключевая торговля нефтью между Россией и Китаем возобновилась

Товар, ожидающий отправки в апреле с российского тихоокеанского порта Козьмино в Китай, предлагается с наценкой 2,50 доллара за баррель к эталонной Brent по сравнению с примерно 3 долларами в марте, сообщает Bloomberg.
Более низкая стоимость стала облегчением для небольших независимых производителей в Китае, передает агентство. Борясь с низкой рентабельностью, они стремились найти альтернативу иранским поставкам, которые были затруднены из-за ужесточения ограничений со стороны США. Администрация Трампа пообещала «оказывать максимальное давление» на Тегеран.