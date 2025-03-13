Bloomberg: инвесторы ждут возвращения акций компаний РФ на мировой рынок

28 февраля Bloomberg сообщил, что международные инвесторы активно ищут способы обойти санкции против РФ для покупки российских активов, а доступные им на мировом рынке акции российских компаний выросли на десятки процентов после начала российско-американских переговоров. Как отмечало агентство, инвесторы скупают все, что имеет хотя бы малейшую связь с Россией.