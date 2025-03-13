Bloomberg: инвесторы ждут возвращения акций компаний РФ на мировой рынок

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Международные инвесторы делают ставку на то, что акции компаний РФ резко вырастут в цене в случае снятия или ослабления антироссийских санкций, введенных Западом после февраля 2022 года, поэтому ищут любые возможности для покупки доступных активов российских компаний. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По информации источников агентства, американские банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase входят в число банков, которые выступают в качестве брокеров в сделках по покупке активов, связанных с Россией.
Западу так и не удалось изолировать российскую экономику, она смогла выйти на новые рынки, а многие российские компании избежали санкций из-за опасений западных стран нарушить мировые экономические процессы, отмечает агентство.
28 февраля Bloomberg сообщил, что международные инвесторы активно ищут способы обойти санкции против РФ для покупки российских активов, а доступные им на мировом рынке акции российских компаний выросли на десятки процентов после начала российско-американских переговоров. Как отмечало агентство, инвесторы скупают все, что имеет хотя бы малейшую связь с Россией.