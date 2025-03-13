Бананы могут войти в перечень сельхозкультур РФ

«Решается вопрос на уровне правительства Российской Федерации о том, чтобы бананы причислить к сельхозпродукции. Такой культуры в России в промышленных масштабах никто не выращивал, не занимался. Чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации. В этом направлении работает Минсельхоз России, думаю, что в ближайшее время результат будет», — сказал он в ходе пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ».