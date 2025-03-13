Бананы могут войти в перечень сельхозкультур РФ

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации в ближайшее время может включить бананы в перечень сельхозкультур страны. Это даст возможность производителям претендовать на меры господдержки, сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
«Решается вопрос на уровне правительства Российской Федерации о том, чтобы бананы причислить к сельхозпродукции. Такой культуры в России в промышленных масштабах никто не выращивал, не занимался. Чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации. В этом направлении работает Минсельхоз России, думаю, что в ближайшее время результат будет», — сказал он в ходе пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ».
Подготовка к реализации первого подобного инвестиционного проекта ведется в Ставропольском крае. В городе Невинномысске предусматривается строительство 15 га теплиц с общим объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей.
«Там есть ТОСЭР — зона, которая обеспечивает определенные преференции для инвесторов. Определен земельный участок, инвестор совместно с всеми заинтересованными органами исполнительной власти занимается проблематикой коммуникации — подведением электросетей, газовых сетей и так далее. Если все организационные и технические вопросы будут решены, то в перспективе 2026 года, действительно, эта продукция может появиться в Ставропольском крае», — пояснил Измалков.
Ранее в правительстве региона журналистам сообщили, что помимо бананов, часть мощностей тепличных комплексов планируется задействовать под выращивание авокадо, манго и маракуйи. Реализация проекта предполагается до конца 2026 года.