Аналитик объяснил, когда выгоднее купить валюту для летних поездок

«Пока тенденция на сближение позиций России и США сохраняется. Тем не менее дальнейший ход переговоров между странами спрогнозировать крайне сложно. Поэтому мы считаем разумным уже сейчас покупать доллары и евро для поездок за рубеж этим летом. В базовом сценарии (без значимых изменений в геополитике) первый квартал будет кварталом наиболее крепкого курса рубля», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».