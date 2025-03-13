Аналитик объяснил, когда выгоднее купить валюту для летних поездок

«Пока тенденция на сближение позиций России и США сохраняется. Тем не менее дальнейший ход переговоров между странами спрогнозировать крайне сложно. Поэтому мы считаем разумным уже сейчас покупать доллары и евро для поездок за рубеж этим летом. В базовом сценарии (без значимых изменений в геополитике) первый квартал будет кварталом наиболее крепкого курса рубля», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По прогнозу Васильева, ожидается, что во втором квартале текущего года рубль начнет демонстрировать умеренное ослабление. Ключевыми факторами давления на российскую валюту станут сезонное увеличение спроса на иностранную валюту для импорта и туристических расходов, а также снижение экспортных поставок из-за падения цен на сырьевые товары и последствия санкционного давления.
Согласно расчетам аналитика, во втором квартале средний курс доллара составит около 96 рублей, евро — 100 рублей, а стоимость юаня стабилизируется на уровне 13,1 рубля.
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