Американцы недовольны «встряской экономики» от Трампа

Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, проведенного
Более половины участников исследования считают, что действия президента «слишком непредсказуемы», а его политика, включая введение импортных пошлин, воспринимается многими как «слишком хаотичная».
По данным опроса, 57% респондентов указали на непостоянство экономической стратегии президента США. Среди республиканцев, хотя большинство — 79% — выразило уверенность, что политика Трампа «окупится в долгосрочной перспективе», как минимум каждый третий выразил недовольство стилем управления главы государства.
В то же время только 41% всех опрошенных поддерживают эту позицию; среди демократов доля тех, кто верит в успех этой политики, составляет всего 5%.
Политика в сфере повышения тарифов также нашла отражение в ответах участников опроса. Около 70% респондентов ожидают роста цен на товары в результате новых импортных налогов. Это мнение разделяют 90% демократов и 60% республиканцев. При этом 61% опрошенных заявили, что сдерживание инфляции должно стать приоритетом для администрации президента.
Интересно, что около трети респондентов не склонны считать действия Трампа «слишком хаотичными», что указывает на разнообразие мнений в обществе. Еще 11% участников предпочли воздержаться от ответа, что может свидетельствовать о неопределенности взгляда значительной части населения.
С таким раскладом, несмотря на внутреннюю поддержку среди республиканцев, стратегия Трампа продолжает становится предметом оживленных дискуссий как в политических кругах, так и среди простых граждан.