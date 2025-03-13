Американцы недовольны «встряской экономики» от Трампа

Политика в сфере повышения тарифов также нашла отражение в ответах участников опроса. Около 70% респондентов ожидают роста цен на товары в результате новых импортных налогов. Это мнение разделяют 90% демократов и 60% республиканцев. При этом 61% опрошенных заявили, что сдерживание инфляции должно стать приоритетом для администрации президента.