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Аксаков спрогнозировал, как изменится ключевая ставка ЦБ в марте

Банк России на заседании 21 марта сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Депутат 13 марта выступил на III Российском форуме финансового рынка.

«В ближайшее время, в марте, будут опять рассматривать вопрос по ключевой ставке. Я предполагаю, что она останется на том же уровне», — сказал он.

По его словам, с одной стороны, есть факторы, которые говорят пользу повышения ключевой ставки. Так, инфляция демонстрирует рост в последний период и является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки.

С другой стороны, добавил Аксаков, курс рубля укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше.

«Соответственно, политический фактор влияет на то, что ключевая ставка может быть снижена», — подчеркнул он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».