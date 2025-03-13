Аксаков спрогнозировал, как изменится ключевая ставка ЦБ в марте

Депутат 13 марта выступил на III Российском форуме финансового рынка.
«В ближайшее время, в марте, будут опять рассматривать вопрос по ключевой ставке. Я предполагаю, что она останется на том же уровне», — сказал он.
По его словам, с одной стороны, есть факторы, которые говорят пользу повышения ключевой ставки. Так, инфляция демонстрирует рост в последний период и является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки.
С другой стороны, добавил Аксаков, курс рубля укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше.
«Соответственно, политический фактор влияет на то, что ключевая ставка может быть снижена», — подчеркнул он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».