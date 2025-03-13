Аксаков ожидает снижения прибыли банков в 2025 году

«Четыре триллиона прибыли, конечно, это хороший показатель. Думаю, что по этому году мы получим более скромные данные, тем более Центральный банк просто вынужден ужесточать регулирование, поскольку при высокой ключевой ставке, к сожалению, есть и последствия. Они связаны и с тем, что многие заемщики попадают в более сложные ситуации у многих были плавающие ставки, соответственно, они обращаются в банки с просьбой реструктурировать кредиты», — сказал он.