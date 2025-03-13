Аксаков ожидает снижения прибыли банков в 2025 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прибыль банков РФ в 2025 году будет скромнее прошлогодней из-за ужесточения регулирования. Об этом в рамках «Российского форума финансового рынка» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Четыре триллиона прибыли, конечно, это хороший показатель. Думаю, что по этому году мы получим более скромные данные, тем более Центральный банк просто вынужден ужесточать регулирование, поскольку при высокой ключевой ставке, к сожалению, есть и последствия. Они связаны и с тем, что многие заемщики попадают в более сложные ситуации у многих были плавающие ставки, соответственно, они обращаются в банки с просьбой реструктурировать кредиты», — сказал он.
Аксаков отметил, что в 2024 году число обращений от субъектов малого среднего бизнеса за реструктуризацией кредитов увеличилась в два раза по сравнению с 2023 годом. В этом году также многие клиенты обращаются с данной просьбой. Однако, многие заемщики попадают в число уже менее надежных клиентов, добавил он.
Согласно данным ЦБ РФ, текущий прогноз прибыли сектора на 2025 год — 2,7−3,2 трлн рублей. В 2024 году банки заработали 3,8 трлн рублей чистой прибыли.