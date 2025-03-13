Аксаков: интерес к криптовалюте у «особо квалифицированных» инвесторов может быть высоким

МОСКВА, 13 марта./ТАСС/. Интерес к криптовалюте среди «особо квалифицированных» инвесторов может быть достаточно высоким, соответственно, покупать и продавать криптовалюту на официальном рынке будет гораздо безопаснее. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Процент инвесторов достаточно высокий, конечно. Поскольку интерес к криптовалюте растет, соответственно, покупать, продавать на официальном рынке — это интересней и будет безопасно: понимаешь, что имеешь дело с официальными контрольными структурами. И я думаю, что желание работать с этими структурами, в любом случае, будет довольно активное. Ну и при этом, может быть, даже новые лица придут, которые захотят работать на этом рынке, поскольку понимают, что он начинает регулироваться Центральным Банком, и работают структуры те, которые под контролем», — сообщил Аксаков.
12 марта Центральный Банк сообщил о том, что сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы. Такой статус граждане смогут получить в случае, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.