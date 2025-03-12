Выдача ипотеки в этом году сократится на 30%

По данным Яндекс Недвижимости, реже всего строительство новых объектов начинали в Московской области (161 тыс. кв.м., снижение год к году на 59%), Москве (418 тыс. кв.м., падение на 46% год к году) и Санкт-Петербурге (383 тыс. кв.м., сокращение на 35% год к году). Всего в Москве на продажу выставили 6 тыс. квартир (-57% год к году), в Подмосковье 6,6 тыс. (-13%), в Санкт-Петербурге 6,3 тыс. (-38%). В Ленинградской области же, наоборот, показатель вырос на 26%.