Выдача ипотеки в этом году сократится на 30%

Тем временем российские девелоперы начали откладывать запуск проектов из-за низкого спроса и дорогих кредитов. В первые два месяца этого года застройщики вывели на рынок 4,5 млн кв.м. жилья, что на 23% меньше показателя прошлого года.
По данным Яндекс Недвижимости, реже всего строительство новых объектов начинали в Московской области (161 тыс. кв.м., снижение год к году на 59%), Москве (418 тыс. кв.м., падение на 46% год к году) и Санкт-Петербурге (383 тыс. кв.м., сокращение на 35% год к году). Всего в Москве на продажу выставили 6 тыс. квартир (-57% год к году), в Подмосковье 6,6 тыс. (-13%), в Санкт-Петербурге 6,3 тыс. (-38%). В Ленинградской области же, наоборот, показатель вырос на 26%.
Эксперты отмечают, что снижение объемов строительства на самом деле не так плохо, как может показаться: ситуация позволяет избежать затоваривания рынка и держать цены на жилье на прежнем уровне.
Ранее девелоперы начали сокращать бюджеты на покупку земли для строительства новостроек. Объем инвестиций в участки в этом году может упасть на 82%, до ₽200 млрд, подсчитали в консалтинговых компаниях. По мнению представителей рынка, это также связано с отменой льготной ипотеки.