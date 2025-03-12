Вице-канцлер Хабек назвал пошлины ЕС в отношении США последовательными

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что ответные пошлины Европейского союза (ЕС) в отношении США логичны и последовательны.
«[Президент США] Дональд Трамп объявил, что повысит пошлины на сталь и алюминий. И вполне логично и последовательно, что Европейский союз объявляет, что мы также примем ответные таможенные меры», — заявил Хабек журналистам. При этом он отметил, что нельзя противостоять «этому американскому правительству с трусостью и покорностью». «Вместо этого Европа должна объединиться и решительно задуматься о своих собственных сильных сторонах», — подчеркнул глава Минэкономики ФРГ.
Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США в ответ на пошлины Вашингтона. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что принятые в ЕС меры будут «сильными, но соразмерными». Она уточнила, что Брюссель готов к «содержательному диалогу» с Вашингтоном и рассказала, что поручила Шефчовичу продолжить переговоры с американской стороной для «поиска лучших решений». Согласно опубликованному заявлению Еврокомиссии, ответные меры ЕС могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до €26 млрд.
10 февраля Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступает в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии.