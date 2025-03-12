Вице-канцлер Хабек назвал пошлины ЕС в отношении США последовательными

Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США в ответ на пошлины Вашингтона. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что принятые в ЕС меры будут «сильными, но соразмерными». Она уточнила, что Брюссель готов к «содержательному диалогу» с Вашингтоном и рассказала, что поручила Шефчовичу продолжить переговоры с американской стороной для «поиска лучших решений». Согласно опубликованному заявлению Еврокомиссии, ответные меры ЕС могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до €26 млрд.