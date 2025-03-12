СМИ: в Японии с полок магазинов пропал рис

Ситуация с рисом оказала влияние даже на финансовую сферу страны. Это сталo одним из факторов, побудивших Банк Японии в январе увеличить процентные ставки, что, в свою очередь, укрепило иену по отношению к доллару. Внутренний рынок риса регулируется сложной системой, в рамках которой фермеры продают урожай посредникам — так называемым агентам по сбору. Те, в свою очередь, реализуют продукцию оптовикам, а затем — розничным магазинам и ресторанам. Несмотря на рост урожая в прошлом году на 180 000 тонн, агентов по сбору подстегнул дефицит в 230 000 тонн.