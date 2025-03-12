СМИ: в Японии с полок магазинов пропал рис

Повышение цен на рис, ключевой продукт японской кухни, вызвало возмущение среди всех слоев общества — от потребителей до производителей сакэ и владельцев ресторанов. На фоне рекордного подорожания некоторые супермаркеты начали ограничивать продажу риса в одни руки, а в социальных сетях распространяются теории заговора, связанные с предполагаемым дефицитом продукта, сообщает Bloomberg.
Ситуация с рисом оказала влияние даже на финансовую сферу страны. Это сталo одним из факторов, побудивших Банк Японии в январе увеличить процентные ставки, что, в свою очередь, укрепило иену по отношению к доллару. Внутренний рынок риса регулируется сложной системой, в рамках которой фермеры продают урожай посредникам — так называемым агентам по сбору. Те, в свою очередь, реализуют продукцию оптовикам, а затем — розничным магазинам и ресторанам. Несмотря на рост урожая в прошлом году на 180 000 тонн, агентов по сбору подстегнул дефицит в 230 000 тонн.
Всплеск цен начался еще в августе прошлого года. Именно тогда правительство предупредило о возможности разрушительного землетрясения у южных берегов Японии. В результате панической скупки запасы риса в магазинах резко сократились, что подтолкнуло цены вверх. Даже после отмены предостережения стоимость не вернулась к прежнему уровню. Сейчас цена стандартного пятикилограммового пакета достигла в среднем 3 952 иен — это на 95% больше, чем годом ранее.
Некоторые фермеры и посредники ставят под сомнение официальные данные об урожае 2024 года, который, по информации правительства, составил 7,34 млн тонн. Они указывают на то, что прошедшее лето стало самым жарким в истории наблюдений в стране. Многие производители жалуются на снижение урожайности. По их мнению, аналогичные проблемы могли быть и у других фермеров, что могло сказаться на общем объеме производства.
Чтобы смягчить острую нехватку продукта, правительство обратилось к стратегическим запасам риса, которые предназначены для чрезвычайных ситуаций, таких как землетрясения или цунами. Запланирована продажа 210 000 тонн из резервов, начиная с тендера на 150 000 тонн, который пройдет в период с 10 по 12 марта. В общей сложности в государственных хранилищах находится около 1 млн тонн, предназначенных на такие случаи.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.