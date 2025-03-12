В МИД Франции считают, что ЕС может дать более сильный ответ на пошлины США

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз имеет возможность дать более масштабный ответ на пошлины со стороны США, введенные на европейские товары, которые вступили в силу с 12 марта. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала TF1.
«У нас есть возможности, чтобы зайти дальше, если мы этого захотим», — сказал он, добавив, что ужесточение мер в отношении американских компаний может затронуть сферу цифровых услуг или вопрос интеллектуальных прав.
В то же время, по словам Аддада, пока что ЕС придерживается курса на «пропорциональный» ответ на действия США. Он пояснил, что Европа не желает торговой войны с США, которая «не будет выгодна никому».
Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США в ответ на пошлины Вашингтона. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что принятые в ЕС меры будут «сильными, но соразмерными». Она уточнила, что Брюссель готов к «содержательному диалогу» с Вашингтоном и рассказала, что поручила Шефчовичу продолжить переговоры с американской стороной для «поиска лучших решений». Согласно опубликованному заявлению Еврокомиссии, ответные меры ЕС могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до €26 млрд.
10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступает в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии.