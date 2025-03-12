В ЕС объявили о мерах защиты своих производителей стали

Европейский союз представил обновленные предложения по изменениям в системе защитных мер импорта стали, о чем было официально заявлено 10 марта, сообщает S&P Global.
Эти корректировки связаны с сокращением внутреннего потребления стали в ЕС, которое, по данным, зафиксированным с 2019 года, снизилось на 14%, а негативные прогнозы для отрасли сохраняются на перспективу. Еврокомиссия предложила снизить запланированную ежегодную ставку либерализации импортных квот с 1% до 0,1%, что фактически представляет десятикратное сокращение.
Наряду с этим, Еврокомиссия предложила пересмотреть объемы беспошлинного ввоза стали для ключевых экспортеров. Для Индии предложено снизить квоту на горячекатаный прокат примерно на 23,7%, а для Турции — на 14,4%. Более радикальные меры затронут российские и белорусские поставки: их квоты могут быть сокращены на 65%.
Среди других изменений выделяется предложение разделить категорию 1, в которую включен горячекатаный рулон, на две подкатегории: одна из них будет касаться более дорогой плоской стальной продукции, другая — горячекатаного проката общего назначения. Также предполагается отменить остаточные квоты для некоторых категорий стали, что окажет влияние на импорт не только горячекатаного проката, но и холоднокатаного проката, а также оцинкованной стали.
Одной из ключевых мер станет введение ограничений на максимальный объем экспорта из одной страны в рамках остаточных квот. Это направлено на предотвращение так называемого «вытеснения», когда некоторые экспортеры значительным увеличением поставок определенных категорий продукции создают препятствия для традиционных поставщиков.
Объявленные инициативы вызвали неоднозначную реакцию со стороны участников рынка. Одни ожидают, что сокращение квот в комбинации с уровнями производства может позитивно сказаться на краткосрочной динамике внутренних цен на сталь. Другие представители отрасли считают предложенные меры недостаточными.
Поправки Еврокомиссии оказались значительно мягче по сравнению с предложениями Европейской ассоциации производителей стали Eurofer, которая настаивала на сокращении квот на плоский прокат на 50%, а также на увеличении защитной пошлины на 32−41% для продукции, не подпадающей под квоты.
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