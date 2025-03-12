В ЕС объявили о мерах защиты своих производителей стали

Среди других изменений выделяется предложение разделить категорию 1, в которую включен горячекатаный рулон, на две подкатегории: одна из них будет касаться более дорогой плоской стальной продукции, другая — горячекатаного проката общего назначения. Также предполагается отменить остаточные квоты для некоторых категорий стали, что окажет влияние на импорт не только горячекатаного проката, но и холоднокатаного проката, а также оцинкованной стали.