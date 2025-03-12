В аэропорту Сочи объем перевозок на международных направлениях вырастет на 28%

СОЧИ, 12 марта. /ТАСС/. Общий объем перевозок на международных направлениях в аэропорту Сочи увеличится на 28% в 2025 году. Рост будет наблюдаться по всем рынкам, в частности, по Турции, Египту, Армении, Грузии и странам Ближнего Востока, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» (Краснодар, Анапа, Сочи) Александр Никонов.
«[На международных направлениях] мы ожидаем рост общего объема перевозок на 28% в этом году. Растут все рынки, традиционно — Турция, где будут выполняться до семи-восьми рейсов в день в Стамбул и Анталью, [также] добавляются рейсы в Бодрум два раза в неделю. Будет увеличена программа на Египет, а в Ереван шесть авиакомпаний будут выполнять до пяти рейсов в день. Увеличивается также емкость и на Грузию, на Тбилиси и Батуми», — сказал Никонов.
Отдельно Никонов отметил развитие туризма со странами Ближнего Востока. Так, в аэропорту Сочи 29 мая ожидается запуск рейсов авиакомпании Etihad Airways в Абу-Даби, а с 27 июня Jazeera Airways начнет полеты в Кувейт, Air Arabia — в Шарджу. Ожидается, что загрузка на рейсах будет полной, добавил Никонов.
Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова с 2020 года входит в топ-5 аэропортов России по объему пассажирских перевозок, обслуживая более 13 млн человек в год. Полеты выполняются по 64 внутренним и 23 международным направлениям. В условиях авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.