В аэропорту Сочи объем перевозок на международных направлениях вырастет на 28%

«[На международных направлениях] мы ожидаем рост общего объема перевозок на 28% в этом году. Растут все рынки, традиционно — Турция, где будут выполняться до семи-восьми рейсов в день в Стамбул и Анталью, [также] добавляются рейсы в Бодрум два раза в неделю. Будет увеличена программа на Египет, а в Ереван шесть авиакомпаний будут выполнять до пяти рейсов в день. Увеличивается также емкость и на Грузию, на Тбилиси и Батуми», — сказал Никонов.