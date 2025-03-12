Узнать по штрихам: НСПК намерена расширить функции универсального QR-кода

Универсальный QR-код на оплату товаров и услуг может стать более удобным для клиентов. В нем появятся индивидуальные платежные страницы, содержащие дополнительную полезную информацию. Добавление этих сведений улучшит клиентский опыт и привлечет новых пользователей, считают эксперты. Однако далеко не все банки и торговые точки сегодня готовы использовать такой инструмент. Что будет с оплатой QR-кодом, рассказывают «Известий».