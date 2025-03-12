Трамп отказался повышать до 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады

«После того как президент Трамп пригрозил использовать свои исполнительные полномочия для введения колоссальных 50-процентных тарифов против Канады, глава [канадской провинции] Онтарио Даг Форд в беседе с министром [торговли США Говардом] Латником сообщил, что он отказывается от введения 25-процентных тарифов на экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты. Президент Трамп в очередной раз использовал рычаги американской экономики, которая является лучшей и крупнейшей в мире, чтобы добиться победы для американского народа. В соответствии с его предыдущими распоряжениями, 25-процентные тарифы на сталь и алюминий без каких-либо исключений и послаблений вступят в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров в полночь, 12 марта», — отметил Десай.