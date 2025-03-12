СМИ: торговые войны Трампа ударят по сельскому хозяйству США

Политика президента США Дональда Трампа, ориентированная на введение импортных пошлин, может ударить по сельскому хозяйству страны и привести к сокращению мирового экспорта продовольствия, считают аналитики агентства Bloomberg.
По мнению агентства, импорт сельскохозяйственной продукции в США уже в 2023—2024 годах превышал экспортные показатели, из-за чего государство утратило лидерские позиции на глобальном рынке пшеницы и сои. Прогноз Минсельхоза США на 2025 год подразумевает отраслевой торговый дефицит в размере $50 млрд. Если он оправдается, то станет для страны, которая много лет являлась нетто-экспортером продуктов питания, беспрецедентным.
Bloomberg отмечает, что последствием политики Трампа может стать хронический торговый дефицит в сельскохозяйственной отрасли США. Пекин уже ввел зеркальные меры в виде тарифов на продукцию американских аграриев, на очереди введение экспортных ограничений со стороны Мексики и Канады, подчеркивают в агентстве. По сведениям агентства, эти три страны делят между собой около 50% всего аграрного экспорта США. Тарифная политика может привести к тому, что продукцию из Америки будут активно вытеснять с рынка бразильские, аргентинские и российские производители.
Как подчеркивает агентство, пошлины на импорт также отразятся на росте цен на удобрения, что подорвет благополучие фермеров США. Америка ввозит около 80% калия из Канады, на поставки из которой также действуют пошлины. Косвенно повлияет на рост издержек введение тарифов на импорт металла и других товаров.
Bloomberg напоминает, что в результате тарифной политики Трампа во время его первого президентства, американский аграрный сектор потерял $27 млрд. Убытки на фоне новых торговых войн могут значительно превысить прошлые показатели, считают в агентстве.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».