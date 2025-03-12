СМИ: торговые войны Трампа ударят по сельскому хозяйству США

Bloomberg отмечает, что последствием политики Трампа может стать хронический торговый дефицит в сельскохозяйственной отрасли США. Пекин уже ввел зеркальные меры в виде тарифов на продукцию американских аграриев, на очереди введение экспортных ограничений со стороны Мексики и Канады, подчеркивают в агентстве. По сведениям агентства, эти три страны делят между собой около 50% всего аграрного экспорта США. Тарифная политика может привести к тому, что продукцию из Америки будут активно вытеснять с рынка бразильские, аргентинские и российские производители.