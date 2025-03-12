Суд арестовал активы холдинга «Главпродукт»

«Главпродукт» был создан гражданином США российского происхождения Леонидом Смирновым в 1999 году. Компания специализировалась на выпуске мясной, рыбной, молочной и овощной продукции, а также консервов. 15 октября 2024 года был обнародован указ Владимира Путина о передаче во временное управление Росимуществу активов «Главпродукта». Об иске Генпрокуратуры стало известно 6 марта. По версии надзора, компании, принадлежащие гражданину США, незаконно вывели за границу 1,3 млрд руб. в качестве дивидендов и по инструкциям владельца противодействовали представителям Росимущества.