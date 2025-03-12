Стало известно, в каких городах России покупают больше всего обручальных колец

Лидером рейтинга стала Тюмень, где на каждые 10 тысяч жителей пришлось 49 обручальных колец. Второе место занял Иркутск (41 обручальное кольцо), а замыкает тройку Екатеринбург (40 колец). В пятерку городов с самыми высокими показателями также вошли Санкт-Петербург (38 колец) и Воронеж (37 колец). Москва расположилась на шестой строчке с индексом 36, а ниже нее оказались Пермь (35 колец) и Сочи (34 кольца). Десятку замыкают Калининград (33 кольца) и Челябинск (31 кольцо).