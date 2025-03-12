Экономист объяснила, почему в России невозможно снизить возраст выхода на пенсию

«На пенсию начинают уходить шестидесятники, которых много, выходят на работу граждане 1990−2020 годов рождения, с рядом существенных демографических проблем: спад рождаемости, “лихие” 90-е годы. Сюда же еще надо добавить наличие “теневого” сектора экономики, то есть работающих, но официально не платящих страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Итог такого сценария — на одного работающего приходится пять пенсионеров. Естественно, содержать пять пенсионеров один работающий не в состоянии. Отсюда проводимая пенсионная реформа и увеличение возраста выхода на пенсию», — подчеркнула Мазур.