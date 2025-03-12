Экономист объяснила, почему в России невозможно снизить возраст выхода на пенсию

В настоящее время нет возможности снизить для россиян пенсионный возраст, заявила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур.
«На пенсию начинают уходить шестидесятники, которых много, выходят на работу граждане 1990−2020 годов рождения, с рядом существенных демографических проблем: спад рождаемости, “лихие” 90-е годы. Сюда же еще надо добавить наличие “теневого” сектора экономики, то есть работающих, но официально не платящих страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Итог такого сценария — на одного работающего приходится пять пенсионеров. Естественно, содержать пять пенсионеров один работающий не в состоянии. Отсюда проводимая пенсионная реформа и увеличение возраста выхода на пенсию», — подчеркнула Мазур.
Эксперт уточнила, что возраст выхода на пенсию женщинам в 55 лет и мужчинам в 60 лет определили еще в 1980-е годы. В тот период на пенсию выходили граждане, родившиеся в 1920—1925 годах, которые застали Великую Отечественную войну.
«В то же время выходили на работу граждане 1960-х годов рождения, а на эти годы, как известно, пришелся пик рождаемости в нашей стране. Исходя из этого, на одного пенсионера приходилось пять работающих, которым не сложно содержать этого пенсионера», — подвела итоги Мазур.
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