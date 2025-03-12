США раскритиковали «700%-ную пошлину на рис» в Японии

В настоящее время Япония не взимает пошлины с риса, импортируемого через государственный торговый механизм, сообщает Bloomberg. По данным агентства, количество риса, закупаемого через этот механизм, ограничено 770 тыс тонн. С риса, импортируемого через негосударственные торговые организации, взимается пошлина в размере 341 иены (2,3031 доллара США) за килограмм.