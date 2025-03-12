США раскритиковали «700%-ную пошлину на рис» в Японии

«Посмотрите на Японию, где тарифы на рис составляют 700%», — заявила пресс-секретарь США Каролин Ливитт. «Президент Трамп верит в принцип взаимности», — добавила она. — «Все, о чем он просит в конечном итоге, — это справедливая и сбалансированная торговая практика».
В настоящее время Япония не взимает пошлины с риса, импортируемого через государственный торговый механизм, сообщает Bloomberg. По данным агентства, количество риса, закупаемого через этот механизм, ограничено 770 тыс тонн. С риса, импортируемого через негосударственные торговые организации, взимается пошлина в размере 341 иены (2,3031 доллара США) за килограмм.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов, в 2022 финансовом году Япония импортировала 675 тыс тонн риса через государственный механизм и 773 тонны риса через частную торговлю.
Представитель Министерства сельского хозяйства сообщил агентству Bloomberg, что правительство Японии официально не публиковало информацию о том, что тарифная ставка составляет 700%. Он добавил, что правительство не публикует тарифные ставки в процентах.
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