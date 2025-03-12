Сенатор объяснила, как быть, если задерживают выплату пенсии

«Прежде чем предпринимать действия, уточните дату выплаты. Необходимо убедиться, что она не совпадает с выходными или праздниками. Лучше подождать несколько дней. Как правило, проблемы с задержанными средствами решаются в срок до одной недели. Также убедитесь, что банковская карта активирована и соответствует требованиям для подобных выплат. Если по истечении семи дней ситуация не решилась, первым делом нужно обратиться в банк и взять распечатку, которая подтверждает, что в установленную дату начисления пенсии не произошло (в отделении вашего банка получите отчет об операциях)», — заявила Епифанова.