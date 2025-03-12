Сенатор объяснила, как быть, если задерживают выплату пенсии

Рекомендации россиянам, столкнувшимся с задержкой пенсионных выплат, дала сенатор Совета Федерации Ольга Епифанова. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, на что следует обратить внимание в подобных ситуациях.
«Прежде чем предпринимать действия, уточните дату выплаты. Необходимо убедиться, что она не совпадает с выходными или праздниками. Лучше подождать несколько дней. Как правило, проблемы с задержанными средствами решаются в срок до одной недели. Также убедитесь, что банковская карта активирована и соответствует требованиям для подобных выплат. Если по истечении семи дней ситуация не решилась, первым делом нужно обратиться в банк и взять распечатку, которая подтверждает, что в установленную дату начисления пенсии не произошло (в отделении вашего банка получите отчет об операциях)», — заявила Епифанова.
Если после обращения в банк проблема не устранилась, сенатор советует направить заявление в Социальный фонд. По словам Епифановой, там обязаны рассмотреть обращение в установленные сроки, устранить причину задержки выплат и предоставить полное разъяснение ситуации.
Сенатор отметила, что Социальный фонд рассматривает заявления в течение месяца. Если за это время решение найдено не будет, можно направить жалобу в банк или прокуратуру.
«Жалоба подается в свободной форме. Также можно воспользоваться бесплатной юридической помощью. В Центрах защиты прав граждан помогают людям со всего региона, в том числе в подобных ситуациях. Если от этих трех инстанций отсутствует реакция на жалобу или вас не устраивает решение проблемы, следует обращаться в суд по месту нахождения Соцфонда. Иск лучше составлять по образцу из интернета или при помощи юриста», — добавила она.
Епифанова уточнила, что единого образца жалобы для таких случаев не существует, однако строгое оформление поможет ускорить процесс рассмотрения. В заявлении нужно указать данные органа, в который обращаетесь, свои ФИО, контактные данные, домашний адрес, суть претензии, законные требования, дату обращения и подпись. Сенатор рекомендует ориентироваться на положения закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».
По заверению сенатора, большинство задержек пенсионных выплат устраняется оперативно, и лишнее волнение в подобных случаях не всегда оправдано.
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