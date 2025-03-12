Росстат впервые в 2025 году зафиксировал замедление недельной инфляции до 0,11%

Сезонно сглаженные темпы роста цен все еще сильно выше цели Центробанка, напомнил «Российской газете» эксперт «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист. «Все мы сейчас понимаем, что у инфляции есть инерция. Это, как говорят в ЦБ, похоже на “зеркало заднего вида”. Но ЦБ смотрит не только на текущие темпы роста цен, но и еще на целый ряд факторов — курс, кредитование, инфляционные ожидания, рынок труда, бюджетные расходы и много другое. Может ли сейчас одна цифра повлиять на решение ЦБ? Я уверен, что нет. И я почти уверен, что ставку оставят на уровне 21%», — заключил эксперт.