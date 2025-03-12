Росстат впервые в 2025 году зафиксировал замедление недельной инфляции до 0,11%

Из еды снова подорожали картофель, бананы, помидоры, капуста, свекла, морковь, мороженая рыба, водка и говядина, хотя цены на плодоовощную продукцию в целом снизились на 0,5% благодаря продолжительному падению цен на огурцы (-8,6% на минувшей неделе и −5,2% на предыдущей). Вместе с огурцами продолжили снижаться цены на куриные яйца и мясо. Также слегка подешевели рис и баранина.
Среди непродовольственных товаров по-прежнему дорожает корвалол и активированный уголь, а дешевеют электропылесосы и телевизоры. Слегка снизились цены на смартфоны и женские колготки, а выросли — на мыло, стиральные порошки и зубные пасты. Бензин подорожал на 0,2%, на дизельное топливо ценовая динамика околонулевая.
В секторе услуг продолжает подниматься стоимость проживания в гостиницах с тремя звездами и выше, пансионатах и санаториях. Медленно продолжили повышаться тарифы на проезд в троллейбусе, стрижки и работы стоматолога.
Замедление темпов инфляции — это позитивный тренд, но едва ли он впечатлит совет директоров Центробанка настолько, что тот примет решение снизить ключевую ставку уже на ближайшем заседании 21 марта, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты.
«При решении по ключевой ставке для Банка России недельные данные по инфляции имеют вторичное значение. Более важными являются полные месячные данные за февраль. Месячные сезонно скорректированные темпы инфляции, по нашим оценкам, замедлились до 8% в пересчете на год, но остались высокими в услугах — около 11% в пересчете на год. Таким образом, в устойчивых компонентах текущее ценовое давление в феврале осталось высоким, что не должно поменять умеренно жесткий настрой ЦБ», — объяснил «РГ» главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
Недельная инфляция уже вторую неделю подряд находится в диапазоне более-менее нормальных значений для этого времени года, отметил руководитель аналитического управления, главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «Это увеличивает уверенность в том, что в отсутствие значимых внешних потрясений инфляция действительно начинает нормализовываться. Пока остается открытым вопрос, насколько быстро темпы инфляции будут приходить к цели Банка России, но признаки формирования такой тенденции уже достаточно приятно видеть», — признался он.
Экономисты задаются вопросом, насколько большой вклад в замедление инфляции внесло мощное укрепление курса рубля в последние месяцы. «Хотя укрепление рубля должно было внести некоторый вклад к нормализацию темпов роста цен, мы не думаем, что оно было доминирующим», — говорит Олег Кузьмин.
Эксперт убежден, что на ближайшем заседании в марте Банк России оставит ключевую ставку без изменения на уровне в 21%. «Но мы по-прежнему рассчитываем на начало цикла снижения ставки с середины года, и сохраняем наш ориентир по ставке в 16% на конец года», — добавил Кузьмин.
Сезонно сглаженные темпы роста цен все еще сильно выше цели Центробанка, напомнил «Российской газете» эксперт «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист. «Все мы сейчас понимаем, что у инфляции есть инерция. Это, как говорят в ЦБ, похоже на “зеркало заднего вида”. Но ЦБ смотрит не только на текущие темпы роста цен, но и еще на целый ряд факторов — курс, кредитование, инфляционные ожидания, рынок труда, бюджетные расходы и много другое. Может ли сейчас одна цифра повлиять на решение ЦБ? Я уверен, что нет. И я почти уверен, что ставку оставят на уровне 21%», — заключил эксперт.