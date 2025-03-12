Российские застройщики назвали главную угрозу для отрасли

«Макроэкономическая нестабильность впервые возглавила рейтинг проблем отрасли (81% респондентов), поднявшись с третьей позиции, которую она занимала в феврале 2024 года», — говорится в совместном сообщении НОЗА и ЕРЗ.
Второе место среди угроз, согласно, опросу по-прежнему занимает падение спроса на новостройки (52%). Как считают респонденты, оно вызвано в основном ростом рыночных ставок по ипотеке, отменой массового льготного кредитования и прочими ужесточениями в этой сфере. Также среди называемых факторов — откладывание сделок в ожидании падения цен и снижение доходов населения.
Третью позицию (44%) заняла такая угроза, как частое изменение правил игры в стройотрасли, добавляется в сообщении.
Кроме того, среди прочих угроз застройщики назвали рост себестоимости строительства, прежде всего обусловленный увеличением затрат на рабочую силу. Среди строительных материалов, по их оценке, наиболее существенно подорожали витражи и двери, лифты, фасадные утеплители и облицовка. Также застройщики выделили среди проблем высокую стоимость банковского кредитования.