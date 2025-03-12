Российские застройщики назвали главную угрозу для отрасли

Второе место среди угроз, согласно, опросу по-прежнему занимает падение спроса на новостройки (52%). Как считают респонденты, оно вызвано в основном ростом рыночных ставок по ипотеке, отменой массового льготного кредитования и прочими ужесточениями в этой сфере. Также среди называемых факторов — откладывание сделок в ожидании падения цен и снижение доходов населения.