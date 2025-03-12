Россиянам перечислили наиболее выгодные для отпуска месяцы

Он напомнил, что отпускные выплачиваются по дням, исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев.
«Поэтому если взять отпуск в месяце, где рабочих дней мало (например, в январе), то каждый день работы стоит условно дороже, чем средний дневной заработок, по которому считаются отпускные. В итоге сумма отпускных за такой месяц окажется ниже, чем если бы человек просто работал», — пояснил парламентарий.
По его словам, если отпуск выпадет на месяц, где рабочих дней много, например, в июле или октябре, то дневной заработок в этом месяце ниже, и отпускные могут быть даже выше дневной зарплаты.
Кроме того, депутат посоветовал обращать внимание на премии — они повышают средний дневной заработок. Как отметил Гаврилов, отпуск лучше брать после получения премии.
Он также подчеркнул, что в этом году наименее выгодно брать отпуск в январе, мае, июне и ноябре.
«Без потерь можно брать отпуск в феврале, марте, апреле, августе и декабре — в них 20−22 рабочих дня, что не дает значительного разрыва между отпускными и дневной зарплатой. Максимально выгодно брать отпуск в июле и октябре — там по 23 рабочих дня, а значит, отпускные могут даже превышать дневную зарплату», — заключил депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».