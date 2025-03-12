Россиянам перечислили наиболее выгодные для отпуска месяцы

«Поэтому если взять отпуск в месяце, где рабочих дней мало (например, в январе), то каждый день работы стоит условно дороже, чем средний дневной заработок, по которому считаются отпускные. В итоге сумма отпускных за такой месяц окажется ниже, чем если бы человек просто работал», — пояснил парламентарий.