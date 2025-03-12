Reuters: американцы ринулись в автосалоны из-за пошлин Трампа

В период с 16 по 22 февраля количество поисковых запросов на сайте по продаже автомобилей Cars.com выросло на 9% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил Reuters Дэвид Грин, аналитик Cars.com.
«Когда в начале февраля впервые объявили о тарифах, покупатели автомобилей не сразу обратили на это внимание. Но когда разговор зашёл о тарифах на весь импорт и новые тарифы на автомобили были перенесены на апрель, количество поисковых запросов на Cars.com действительно начало расти», — сказал Грин.
Некоторые дилерские сайты прибегли к тарифной угрозе для повышения продаж. Как сообщает Reuters, дилерский центр Subaru в Коннектикуте разместил на своём сайте баннер: «Окончательные цены на оставшиеся автомобили 2024 года выпуска — покупайте сейчас, пока тарифы не повысили цены».
Дилеры не скрывают, что считают кратковременную неопределенность на рынке благом, поскольку в выставочный зал может прийти больше покупателей, говорится в материале агентства.
«Когда люди начинают слышать, что грядут пошлины, у них, вероятно, возникает желание приехать и раскупить мои автомобили со склада», — заявил в интервью Reuters Джим Сивитт, дилер Ford из Мичигана, отметив высокие продажи на прошлой неделе.
В целом в США после пандемии автомобили стали менее доступными: по данным Cox Automotive, в январе средняя цена продажи автомобиля достигла 48 641 долл, что на 30% больше, чем в январе 2019 года (тогда средняя стоимость составляла 37 348 долл).
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