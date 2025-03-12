Reuters: американцы ринулись в автосалоны из-за пошлин Трампа

«Когда в начале февраля впервые объявили о тарифах, покупатели автомобилей не сразу обратили на это внимание. Но когда разговор зашёл о тарифах на весь импорт и новые тарифы на автомобили были перенесены на апрель, количество поисковых запросов на Cars.com действительно начало расти», — сказал Грин.



Некоторые дилерские сайты прибегли к тарифной угрозе для повышения продаж. Как сообщает Reuters, дилерский центр Subaru в Коннектикуте разместил на своём сайте баннер: «Окончательные цены на оставшиеся автомобили 2024 года выпуска — покупайте сейчас, пока тарифы не повысили цены».