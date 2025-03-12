Путин проведет совещание по экономике

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по экономическим вопросам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Примут участие [министр финансов Антон] Силуанов и [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина. Также будет вступительное слово Путина и выступления с докладами об экономической ситуации по различным отраслям. Мероприятие ожидается во второй половине дня», — сообщил представитель Кремля.
Президент регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Последнее такое мероприятие состоялось 22 января.