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Путин проведет совещание по экономике

Мероприятие ожидается во второй половине дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по экономическим вопросам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Примут участие [министр финансов Антон] Силуанов и [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина. Также будет вступительное слово Путина и выступления с докладами об экономической ситуации по различным отраслям. Мероприятие ожидается во второй половине дня», — сообщил представитель Кремля.

Президент регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Последнее такое мероприятие состоялось 22 января.