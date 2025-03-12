Прибыль Porsche упала на 30,3% в 2024 году

Большие убытки автопроизводитель объяснил высокими затратами на обновление модельного ряда и резким падением продаж в Китае. Операционная прибыль (EBIT) до вычета процентов и налогов снизилась на 22,6%, до €5,64 млрд. Прибыль на акцию сократилась еще сильнее — на 30%, до €3,95 за привилегированную акцию. В 2023 году прибыль Porsche составила порядка €5,2 млрд.
Поставки Porsche в 2024 году сократились на 3% и составили около 310 700 автомобилей. В Китае этот показатель снизился на 28%. Продажи упали на 1,1%, до чуть более €40 млрд. «В 2024 году Porsche доказала, что мы высокорентабельны и финансово устойчивы даже в трудные времена», — отметил новый финансовый директор Йохен Брекнер. Однако в среднесрочной перспективе, по его словам, автопроизводитель станет более осторожным.
Porsche намерена инвестировать около €800 млн в этом году в оздоровление бизнеса с помощью новых моделей и программы сокращения расходов. Ожидается, что объем продаж составит от €39 млрд до €40 млрд.
В феврале Porsche впервые объявил о реструктуризации совета директоров. Вскоре после этого стало известно, что Porsche адаптирует свою стратегию, и в том числе инвестирует больше средств в двигатели внутреннего сгорания и подключаемые гибриды. К 2029 году на основном заводе в Цуффенхаузене и в центре разработок в Вайсахе планируется сократить около 1,9 тыс. рабочих мест.