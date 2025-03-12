Прибыль Porsche упала на 30,3% в 2024 году

Поставки Porsche в 2024 году сократились на 3% и составили около 310 700 автомобилей. В Китае этот показатель снизился на 28%. Продажи упали на 1,1%, до чуть более €40 млрд. «В 2024 году Porsche доказала, что мы высокорентабельны и финансово устойчивы даже в трудные времена», — отметил новый финансовый директор Йохен Брекнер. Однако в среднесрочной перспективе, по его словам, автопроизводитель станет более осторожным.