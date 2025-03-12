Прибыль Inditex в 2024 году достигла €5,9 млрд

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, в 2024 финансовом году (с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года) увеличилась на 9% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сети.
Отмечается, что «чистая прибыль увеличилась на 9%, до €5,866 млрд, что стало продолжением устойчивого роста последних лет». «Продажи выросли на 7,5%, до €38,632 млрд, продемонстрировав весьма удовлетворительные результаты как в розничных магазинах, так и в интернете», — добавили в компании. По данным местных СМИ, сеть магазинов одежды установила новый рекорд по прибыли.
Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта 2022 года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.
Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.