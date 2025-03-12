Приближается ли экономика США к рецессии: падение рынков и страх экономистов

К вечеру понедельника все три основных фондовых индекса США упали на фоне прогнозов экспертов о том, что экономика может замедлиться в первые три месяца этого года — заметный поворот после почти трехлетнего уверенного роста, сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование J.P. Morgan. Некоторые экономисты также предупреждают, что самого намека на рецессию может быть достаточно, чтобы заставить предприятия и домохозяйства пересмотреть свои расходы, что может ускорить экономический спад.