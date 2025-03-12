Приближается ли экономика США к рецессии: падение рынков и страх экономистов

К вечеру понедельника все три основных фондовых индекса США упали на фоне прогнозов экспертов о том, что экономика может замедлиться в первые три месяца этого года — заметный поворот после почти трехлетнего уверенного роста, сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование J.P. Morgan. Некоторые экономисты также предупреждают, что самого намека на рецессию может быть достаточно, чтобы заставить предприятия и домохозяйства пересмотреть свои расходы, что может ускорить экономический спад.
Каковы признаки рецессии?
Рецессию можно описать как шесть месяцев отрицательного роста экономики страны. Но такие тревожные признаки, как рост числа безработных, снижение заработной платы и сокращение расходов потребителей, как правило, начинают проявляться раньше.
На данный момент рынок труда немного замедлился, но остается стабильным, а уровень безработицы составляет 4,1%, приводит данные отчета о занятости за февраль The Washington Post. Издание, однако, обращает внимание на то, что самые последние данные не отражают всех последствий сокращения рабочей силы федеральных ведомств по инициативе возглавляемого Илоном Маском департамента.
«Вероятность рецессии возросла — это не обязательно 50%, но каким бы ни был ваш [прогноз] несколько недель назад, сейчас он определённо выше», — прокомментировал текущую ситуацию Майк Шумахер, глава отдела макростратегии в Wells Fargo.
Как сообщает The Washington Post, Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев с 15% до 20%, назвав «ключевым риском изменение политики».
В аналитической записке J.P. Morgan так же говорится, что частые изменения в торговой политике Трампа «делают прогнозирование роста и инфляции в этом году особенно сложной задачей».
Могут ли тарифы спровоцировать рецессию?
По мнению экономистов из BNP Paribas, предложенные Трампом тарифы могут оказать серьезное влияние на экономику в зависимости от продолжительности их применения и возможных ответных мер со стороны торговых партнёров.
«В случае неконтролируемой торговой войны, когда каждый стремится нанести ответный удар по противнику, возможен резкий спад деловой активности, который, если он будет достаточно сильным, может привести к рецессии», — говорится в аналитической записке BNP Paribas Markets 360.
BNP Paribas предупреждает: чем выше тариф, тем выше экономические издержки, которые почувствует на себе среднестатистический потребитель в США. Последние тарифы обойдутся типичному американскому домохозяйству более чем 1200 долларов в год, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные Института международной экономики Петерсона,
Даже если тарифы будут введены временно, простое использование их в качестве инструмента переговоров приведёт к неопределённости в отношении найма сотрудников и инвестиционных решений компаний, говористя в материале издания.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.