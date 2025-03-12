Позитивный фон и приток капитала

Позитивный геополитический фон, приток капитала на долговой рынок, увеличение продаж валютной выручки со стороны экспортеров в феврале, рост чистых продаж валюты Банком России в марте на 7% по сравнению с февралем — сочетание этих факторов оказывает поддержку российскому рублю. Однако нефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале 2025 года снизились на 3,7% (суммарно доходы бюджета выросли на 6,3% благодаря повышению ненефтегазовых доходов на 11,1%) при росте расходов на 30,6%. Таким образом, федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 2,7 трлн руб. при плане на год на уровне 1,17 трлн руб. Несмотря на то, что Минфин утверждает, что это обусловлено опережающим финансированием расходов в январе и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, текущие долларовые цены на нефть при крепком рубле могут угрожать нехваткой нефтегазовых доходов. Поэтому мы полагаем, что потенциал дальнейшего укрепления рубля представляется ограниченным. Первым звоночком к тому, что рубль приблизился к пределам укрепления может служить тот факт, что после пяти месяцев нетто-продаж в феврале население перешло к нетто-покупкам.