Позитивный фон и приток капитала

Рынок накануне. Рыночная волатильность остается сдержанной. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи практически не изменился по сравнению с понедельником, индекс РТС повысился на 2,11% до 1164,84 п. на фоне продолжающегося укрепления рубля.
Позитивный геополитический фон, приток капитала на долговой рынок, увеличение продаж валютной выручки со стороны экспортеров в феврале, рост чистых продаж валюты Банком России в марте на 7% по сравнению с февралем — сочетание этих факторов оказывает поддержку российскому рублю. Однако нефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале 2025 года снизились на 3,7% (суммарно доходы бюджета выросли на 6,3% благодаря повышению ненефтегазовых доходов на 11,1%) при росте расходов на 30,6%. Таким образом, федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 2,7 трлн руб. при плане на год на уровне 1,17 трлн руб. Несмотря на то, что Минфин утверждает, что это обусловлено опережающим финансированием расходов в январе и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, текущие долларовые цены на нефть при крепком рубле могут угрожать нехваткой нефтегазовых доходов. Поэтому мы полагаем, что потенциал дальнейшего укрепления рубля представляется ограниченным. Первым звоночком к тому, что рубль приблизился к пределам укрепления может служить тот факт, что после пяти месяцев нетто-продаж в феврале население перешло к нетто-покупкам.
Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные Аэрофлот (AFLT 73,27 ₽, −1,33%) опубликовал операционные результаты за февраль. Пассажиропоток авиакомпаний группы сократился на 2,3% по сравнению с 2024 годом и составил 3,6 млн пассажиров, коэффициент занятости пассажирских кресел снизился на 0,2 п.п. до 89%. Ухудшение динамики объясняется календарными причинами — високосным 2024 годом и отсутствием дополнительных праздничных выходных дней в феврале текущего года. Ключевой предпосылкой для повышения котировок акций Аэрофлота может стать ослабление геополитических рисков, что позволит нарастить пассажиропоток посредством открытия южных аэропортов России и восстановления международного авиасообщения с недружественными сегодня странами, а также нормализовать ситуацию с покупкой и обслуживанием воздушных судов. Однако пока фактического прогресса в геополитике не наблюдается, а у авиаперевозчика опережающими темпами растут операционные расходы, поэтому мы считаем справедливой стоимость акций на уровне 85 ₽, что предполагает ограниченный потенциал роста от текущих уровней.
Сегодня «Ренессанс страхование» (RENI 134,02 ₽, −0,13%) раскроет финансовые показатели за 2024 год по МСФО. Мы ожидаем сильных результатов с учетом того, что ранее компания отчиталась о годовой чистой прибыли по ОСБУ в размере 10,9 млрд руб. (рост на 33% по сравнению с 2023 годом) на фоне увеличения основного страхового бизнеса и положительной переоценки инвестиционного портфеля. Показатели по МСФО могут быть на уровне ОСБУ, так как ОСБУ включает существенные доходы от дочерних компаний. Таким образом, финальный дивиденд за 2024 год может составить 6,3 ₽ на акцию. Мы сохраняем позитивную оценку в отношении акций «Ренессанс страхование», наш целевой ориентир по которым составляет 160 ₽ за одну акцию.
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