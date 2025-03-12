ОПЕК представила мартовский отчет по нефтяному рынку

Прогнозы по спросу
В основном рост спроса будет идти за счет Китая, Индии, других азиатских стран, а также стран Ближнего Востока и Латинской Америки.
Предложение
Организация также сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+, в 2025 году и 2026 году на уровне 1 млн б/с. В абсолютном значении в 2025 году предложение нефти от стран «не ОПЕК+» в этом году составит 54,21 млн б/с, в следующем году — 55,21 млн б/с.
Добыча в мире
Согласно прогнозу ОПЕК, в этом году сильнее всего добыча нефти должна вырасти в США, Бразилии, Канаде и Норвегии, а наибольший объем снижения производства должен быть в Анголе.
В 2026 году, как прогнозирует ОПЕК, самый сильный рост будет идти от США, Бразилии, Канады и Аргентины, в то время как самое сильное снижение — от Норвегии.
Добыча в ОПЕК
Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в феврале 2025 года производство нефти на 331 тыс. б/с и добывали выше плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 92 тыс. б/с.
объем производства странами альянса составил 35,506 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на февраль, страны ОПЕК+ должны были добывать 35,414 млн б/с. Таким образом, альянс добывал выше плана на 92 тыс. б/с.
Сильнее всего добычу нефти в феврале нарастил Казахстан — на 198 тыс. б/с. При этом Казахстан входит в число «должников» ОПЕК+ по сокращению производства и должен был в рамках компенсационного плана дополнительно снизить добычу в феврале, согласно последнему опубликованному графику, на 52 тыс. б/с. Всего Казахстан добывал выше обязательств в рамках сделки ОПЕК+ в феврале на 351 тыс. б/с — 1,767 млн б/ с вместо 1,416 млн б/с.
Кроме Казахстана, в феврале компенсировать перепроизводство на 120 тыс. б/с должен был Ирак. Эта страна увеличила добычу на 19 тыс. б/с, до 4,009 млн б/с, и производила выше договоренностей ОПЕК+ на 129 тыс. б/с.
При этом ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, вновь оказалась добыча у ряда африканских стран: у Южного Судана (ниже на 47 тыс. б/с), Судана (на 41 тыс., б/с), Конго (на 20 тыс. б/с), Экваториальной Гвинеи (на 9 тыс. б/ с). Нигерия, которая обычно тоже отставала от своей квоты, в феврале превысила ее на 60 тыс. б/с, увеличив добычу на 34 тыс. б/с.
Среди стран ОПЕК, не участвующих в ограничениях по сделке ОПЕК+, в Ливии добыча выросла на 9 тыс. б/с, до 1,279 млн б/с, в Иране — на 34 тыс. б/с, до 3,308 млн б/с, в Венесуэле — на 6 тыс. б/с, до 918 тыс. б/с.
Добыча в России
Россия в феврале 2025 года снизила добычу нефти на 4 тыс. б/с, до 8,973 млн б/с. Страна в феврале должна была добывать 8,978 млн б/с нефти с учетом всех добровольных сокращений. Таким образом, добыча оказалась ниже плана на 5 тыс. б/с. В январе Россия добывала ниже договоренностей ОПЕК+ на 1 тыс. б/с.
Согласно данным ОПЕК, добыча нефти в России в декабре 2024 года составляла 9,004 млн б/с, в январе — 8,977 млн б/ с. Средний уровень добычи в 2024 году составил 9,193 млн б/ с.
Добыча в России ограничена сделкой ОПЕК+. С учетом добровольных сокращений и компенсаций в последние месяцы показатель составляет 8,978 млн б/с.
Согласно плану ОПЕК+, РФ с апреля должна приступить к росту добычи, этот показатель будет постепенно увеличиваться в течение каждого из месяцев и к концу года достигнет 9,24 млн б/с. К сентябрю 2026 года добыча вырастет до 9,449 млн б/с, этот уровень страна сохранит до конца декабря 2026 года.
Поставки в Китай
Китай в январе 2025 года уменьшил закупки российской нефти на 12%, ее доля в общем объеме китайского нефтяного импорта сократилась до 19% против 20% в декабре 2024 года.
На втором месте по объему поставок в Китай в январе находилась Малайзия — 13% от общего объема, на третьем месте Саудовская Аравия — почти 13%.
Общий объем импорта нефти Китаем в январе сократился к декабрю 2024 года на 11%, или на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), и составил 10 млн б/с.
Поставки в Индию
Согласно данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Россия обеспечила в январе 33% от общего импорта нефти Индией против 38% месяцем ранее.
При этом Ирак обеспечил 21% поставок, Саудовская Аравия — 14%. Общий объем импорта нефти Индией в январе составил 4,9 млн б/с, что более чем на 3% больше, чем в декабре 2024 года.
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