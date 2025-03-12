ОПЕК представила мартовский отчет по нефтяному рынку

При этом ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, вновь оказалась добыча у ряда африканских стран: у Южного Судана (ниже на 47 тыс. б/с), Судана (на 41 тыс., б/с), Конго (на 20 тыс. б/с), Экваториальной Гвинеи (на 9 тыс. б/ с). Нигерия, которая обычно тоже отставала от своей квоты, в феврале превысила ее на 60 тыс. б/с, увеличив добычу на 34 тыс. б/с.