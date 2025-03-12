Банк России повысил официальный курс доллара

Так, курс доллара подняли с 86,5669 рубля до 86,6204 рубля. Курс евро регулятор также повысил — с 93,6639 рубля до 93,971 рубля.
Кроме того, Банк России поднял официальный курс юаня -до 11,9242 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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