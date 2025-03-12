Минэкономразвития поддержало «самозапрет» покупок на маркетплейсах

В письме министерства отмечается, что в рамках возможного эксперимента по внедрению функции «самозапрета» на покупки, или установления лимитов на покупки, можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности. Кроме того, Минэкономразвития концептуально поддерживает инициативу Даванкова и сообщает о готовности принять участие в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем.