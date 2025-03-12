Лавров: компании РФ сыграют большую роль в новой парадигме экономических отношений

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российским компаниям предстоит сыграть существенную роль в формировании новой парадигмы международных экономических отношений с устойчивыми механизмами сотрудничества и без односторонних уступок. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России.
«Я уверен, что нашим ведущим компаниям предстоит сыграть очень существенную роль в формировании новой парадигмы международных экономических отношений, в налаживании с иностранными партнерами устойчивых механизмов сотрудничества и без односторонних уступок, без ущерба для достижения долгосрочных целей национального развития и обеспечения в самом широком смысле суверенитета России», — указал министр.