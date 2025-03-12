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Лавров: компании РФ сыграют большую роль в новой парадигме экономических отношений

Министр иностранных дел России отметил, что предприятиям предстоит также сыграть важную роль в налаживании с иностранными партнерами устойчивых механизмов сотрудничества и без односторонних уступок.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российским компаниям предстоит сыграть существенную роль в формировании новой парадигмы международных экономических отношений с устойчивыми механизмами сотрудничества и без односторонних уступок. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России.

«Я уверен, что нашим ведущим компаниям предстоит сыграть очень существенную роль в формировании новой парадигмы международных экономических отношений, в налаживании с иностранными партнерами устойчивых механизмов сотрудничества и без односторонних уступок, без ущерба для достижения долгосрочных целей национального развития и обеспечения в самом широком смысле суверенитета России», — указал министр.