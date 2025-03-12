Канада введет пошлины против американских товаров 13 марта

«Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединенных Штатов», — сказал он журналистам.
По словам Леблана, меры включат стальную продукцию стоимостью 12,6 млрд долларов и алюминиевую продукцию стоимостью 3 млрд долларов, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 млрд долларов.
Новые тарифы, пояснил министр, являются дополнением к тем, которые Оттава ввела в отношении американского импорта 4 марта на сумму 30 млрд канадских долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 12 марта введут пошлины на поставки стали и алюминия из Канады в США в размере 25%.
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