IT к консенсусу: Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных гигантов в РФ

Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных IT-компаний при появлении у них желания вернуться — им придется исполнить требования четырех законов. В частности, открыть представительство на территории РФ, организовать хранение баз данных, а также выполнять требования по удалению противоправного контента. Впрочем, вопрос возможного возвращения иностранных IT-гигантов остается открытым, поскольку ни один из них еще не заявил о таком желании, даже несмотря на потепление политических отношений между Россией и США.
На каких условиях смогут вернуться IT-гиганты
Для работы в России иностранные IT-компании должны неукоснительно соблюдать требования российского законодательства, заявили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Речь идет о выполнении требований ряда законов: «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории РФ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и «О связи».
Именно этими законами устанавливаются требования к иностранным IT-компаниям, пояснил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Ключевые из них — открыть уполномоченные представительства на территории России, разместить на официальном сайте форму обратной связи для российских пользователей, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своем сайте счетчик посещаемости, отметил юрист. Кроме того, необходимо организовать хранение баз данных, а также выполнять требования по удалению противоправного контента. Эти условия распространяются на компании с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей, добавил он.
При этом вопрос возможного возвращения зарубежных IT-гигантов остается открытым, поскольку ни один из них еще не заявил о таком желании, даже несмотря на потепление политических отношений между Россией и США.
Законодательные меры направлены на защиту цифрового суверенитета, повышение прозрачности работы иностранных компаний и обеспечение безопасности данных российских пользователей, считает депутат Госдумы Антон Немкин.
— Наличие представительства в России означает, что компании будут нести юридическую ответственность перед отечественными органами власти, а локальное хранение данных снижает риски утечек и несанкционированного доступа со стороны иностранных структур, — сказал он «Известиям».
Потенциальное возвращение крупных зарубежных компаний, таких как технологические гиганты и онлайн-сервисы, нужно оценивать в первую очередь с точки зрения их готовности соблюдать российское законодательство, подчеркнул депутат.
— С одной стороны, для самих компаний российский рынок остается привлекательным, учитывая его масштаб и активную цифровизацию. С другой — выполнение законодательных требований потребует дополнительных инвестиций и изменений в операционных процессах, что не все организации готовы делать. Кто на самом деле будет готов принять большое количество мер, чтобы вернуться, нам еще предстоит увидеть, — отметил Антон Немкин.
Что касается внушительного штрафа Google, то вопрос его списания или пересмотра еще предстоит рассмотреть, добавил он. Однако принципиальным моментом остается готовность компании признать российские правовые нормы и встроиться в регуляторную систему. Если этого не произойдет, возврат Google и других крупных компаний будет невозможен, резюмировал депутат. Как писали «Известия», на середину февраля 2025 года сумма задолженности только по одному иску, который против Google подали российские телеканалы, выросла до 2,86 дуодециллиона рублей (цифра с 39 нулями) и продолжает увеличиваться. Всех активов на планете Земля не хватит, чтобы выплатить ее, отмечали юристы.
Вернется ли бизнес к зарубежным решениям
В целом массовое возвращение российских клиентов к иностранным поставщикам маловероятно, особенно учитывая существующие отечественные альтернативы и усиливающийся законодательный контроль, считает директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.
Эти слова подтверждают и данные «Рунити» (объединяет «Руцентр», Рег.ру, SpaceWeb и ряд других IТ-компаний): по итогам 2024 года количество российских проектов, размещенных на серверах зарубежных облачных провайдеров, продолжает снижаться. Так, наибольшая отрицательная динамика наблюдается у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH — 14% соответственно. В американском провайдере Amazon WebServices отток составил 8%, в Google — 7%, а в DigitalOcean — 1%.
Активный переход на отечественные IT-продукты обусловлен недоверием к иностранным провайдерам, заявил директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов. За последние годы бизнес столкнулся с многочисленными случаями внезапного ограничения доступа к зарубежным сервисам, что вынуждало компании срочно искать альтернативные решения.
— Что касается безопасности данных при использовании зарубежных облачных сервисов, то она полностью находится вне контроля российских организаций и зависит исключительно от политики иностранной компании. Для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности такой подход неприемлем, поскольку они не могут доверить конфиденциальную информацию третьим лицам и полагаться на удаленные серверы за рубежом, — подчеркнул он.
Сегодня российские провайдеры технологически близки к тому, чтобы полностью заменить зарубежные сервисы. Для этого уже сформирован и нужный стек (хранение данных), и уровень компетенций. Это будет оставаться актуальным для большинства компаний, развивающих бизнес на территории России, резюмировал руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов Рег.ру Сергей Рыжков.