IT к консенсусу: Роскомнадзор назвал условия работы зарубежных гигантов в РФ

Что касается внушительного штрафа Google, то вопрос его списания или пересмотра еще предстоит рассмотреть, добавил он. Однако принципиальным моментом остается готовность компании признать российские правовые нормы и встроиться в регуляторную систему. Если этого не произойдет, возврат Google и других крупных компаний будет невозможен, резюмировал депутат. Как писали «Известия», на середину февраля 2025 года сумма задолженности только по одному иску, который против Google подали российские телеканалы, выросла до 2,86 дуодециллиона рублей (цифра с 39 нулями) и продолжает увеличиваться. Всех активов на планете Земля не хватит, чтобы выплатить ее, отмечали юристы.