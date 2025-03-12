«Ромир»: россияне в 2024 году покупали готовую еду на 14% чаще

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Частота покупок готовой еды в России в 2024 году выросла на 14% по сравнению с годом ранее, наиболее значительный вклад в динамику роста категории внесли готовые салаты и вторые блюда. Об этом говорится в результатах исследования холдинга «Ромир» (текст есть в распоряжении ТАСС).
«Анализ рынка готовой еды в России за 2024 год демонстрирует устойчивый рост категории, несмотря на незначительное снижение уровня проникновения. Показатель пенетрации за 2024 год составил 55,36%, что на 0,81% ниже, чем в 2023 году. Однако наблюдается значительное увеличение частоты покупок готовой еды: рост составил 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя в 18,12 приобретений в среднем на одного россиянина», — рассказали эксперты.
Средний чек в категории готовой еды в 2024 году вырос на 16%, достигнув 182 рублей. В исследовании отмечается, что наиболее заметный рост в 2024 году продемонстрировала категория готовых салатов. Пенетрация рынка по итогам 2024 года достигла 45,45%, что свидетельствует о широком распространении данного вида продукции среди населения. Частота покупок готовых салатов выросла на 11%, до 11,17 покупок в год.
«Это говорит о том, что готовые салаты стали неотъемлемой частью рациона значительной части россиян. Рост среднего чека на 17% (до 141 рублей) подтверждает готовность потребителей платить больше за качество и удобство», — объяснили эксперты.
Вторые готовые блюда занимают второе место по динамике роста. Частота покупок в категории увеличилась за год на 3%, достигнув восьми раз в год, а средний чек вырос на 21%, до 219 рублей. При этом сегмент «мясо, птица, рыба» показал самый значительный рост среднего чека (+29%, до 239 рублей).
«Категории готовых закусок и первых блюд продемонстрировали более умеренный рост, но также свидетельствуют о росте рынка готовых блюд в целом. Пенетрация готовых закусок достигла 21%, частота покупок составила 5,84 раза в год, средний чек — 152 рублей. Для первых блюд пенетрация составила 7,14%, частота покупок — 7,54 раза в год, средний чек — 185 рублей», — сообщили авторы исследования.
Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир», объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).