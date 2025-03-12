«Ромир»: россияне в 2024 году покупали готовую еду на 14% чаще

«Анализ рынка готовой еды в России за 2024 год демонстрирует устойчивый рост категории, несмотря на незначительное снижение уровня проникновения. Показатель пенетрации за 2024 год составил 55,36%, что на 0,81% ниже, чем в 2023 году. Однако наблюдается значительное увеличение частоты покупок готовой еды: рост составил 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя в 18,12 приобретений в среднем на одного россиянина», — рассказали эксперты.