Финансист назвал три риска цифрового рубля

Второй риск, по словам Войлукова, связан с тем, что движение денег можно будет отследить. Эксперт уточняет, что у государства будет доступ к транзакциям, что может быть дискомфортным для пользователей и отобъет у них желание воспользоваться аналогом обычного рубля.