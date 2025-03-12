Финансист назвал три риска цифрового рубля

Россиянам, использующим цифровой рубль, могу грозить три риска. О них «Газете.Ru» рассказал эксперт Президентской академии Андрей Войлуков.
«Первой и одной из главных угроз является вероятность недоступности средств в случае технологических проблем. Это может произойти из-за сбоев в работе платформы Центрального банка, банковских сервисов или интернет-провайдеров. Данное обстоятельство создает дополнительные риски к уже существующим для безналичных расчетов, так как количество задействованных сервисов возрастает, а значит, и вероятность сбоев становится выше», — отмечает специалист.
Второй риск, по словам Войлукова, связан с тем, что движение денег можно будет отследить. Эксперт уточняет, что у государства будет доступ к транзакциям, что может быть дискомфортным для пользователей и отобъет у них желание воспользоваться аналогом обычного рубля.
Войлуков назвал третьим возможным риском использования цифрового рубля временные ограничения на его применение. По словам специалиста, в определенных случаях средства могут быть заблокированы, если их происхождение вызовет сомнения.
Войлуков уточнил, что это возможно даже при легальном получении цифрового рубля, если он ранее участвовал в операциях, которые стали предметом интереса правоохранительных органов.
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