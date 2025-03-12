Депутат разъяснила, на что могут рассчитывать пенсионеры при увольнении

Как уточнила депутат, деньги выплатят по соглашению с работодателем либо по коллективному договору.
«[Работающим пенсионерам при увольнении] полагается заработная плата со всеми начислениями, если только иное не предусмотрено коллективным договором или соглашением. И, кстати, множество работодателей принимают такие решения в коллективном договоре. При выходе на пенсию выплачивается, к примеру, сумма в размере одного оклада как благодарность за хороший стаж и так далее», — уточнила Бессараб.
По словам депутата, решение о поощрении часто принимают, учитывая ряд обстоятельств. К примеру, имея определенный рабочий стаж сотрудник получает право на выплату по коллективному договору.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».