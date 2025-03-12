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Депутат разъяснила, на что могут рассчитывать пенсионеры при увольнении

При увольнении работающие пенсионеры могут получить выплату в размере одного оклада, рассказала NEWS.ru депутат Светлана Бессараб.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

При увольнении работающий пенсионер может рассчитывать на получение выплаты в размере оклада, объяснила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как уточнила депутат, деньги выплатят по соглашению с работодателем либо по коллективному договору.

«[Работающим пенсионерам при увольнении] полагается заработная плата со всеми начислениями, если только иное не предусмотрено коллективным договором или соглашением. И, кстати, множество работодателей принимают такие решения в коллективном договоре. При выходе на пенсию выплачивается, к примеру, сумма в размере одного оклада как благодарность за хороший стаж и так далее», — уточнила Бессараб.

По словам депутата, решение о поощрении часто принимают, учитывая ряд обстоятельств. К примеру, имея определенный рабочий стаж сотрудник получает право на выплату по коллективному договору.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».