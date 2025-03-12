Депутат разъяснила, на что могут рассчитывать пенсионеры при увольнении

«[Работающим пенсионерам при увольнении] полагается заработная плата со всеми начислениями, если только иное не предусмотрено коллективным договором или соглашением. И, кстати, множество работодателей принимают такие решения в коллективном договоре. При выходе на пенсию выплачивается, к примеру, сумма в размере одного оклада как благодарность за хороший стаж и так далее», — уточнила Бессараб.